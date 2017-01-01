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Работы по восстановлению павильона "Атомная энергия" проходят на ВДНХ

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23.07 23:01
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Павильон № 71 был построен в середине прошлого века по проекту коллектива московской архитектурной мастерской ГПИ «Горстройпроект» — Рубеном Бегунцем и С. И. Никулиным. Первоначально в павильоне размещалась экспозиция народного хозяйства в разных областях РСФСР, а уже позже в 1963 году здесь разместили экспозицию посвященную "Атомной энергии"- макеты атомных реакторов и ядерных установок. Сейчас идут работы по восстановлению внешнего облика павильона, его открытие запланировано на 2019 год.

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