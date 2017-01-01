Реставрационные работы Храма Троицы Живоначальной в Останкине близятся к завершению
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:45
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- 21
Реставрационные работы Храма Троицы Живоначальной в Останкине близятся к завершению.
- 21
Реставрационные работы Храма Троицы Живоначальной в Останкине близятся к завершению.
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