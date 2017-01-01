ЧП на станции метро Крылатская в Москве
- Автор:
- Ruzik89
- Дата публикации:
- 00:32
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- 28
18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!
Около 11 часов вечера на станции метро Крылатская девушка спустилась на рельсы и села курить. Сотрудники полиции и пассажиры уговаривали её подняться на верх, но на просьбы окружающих она не реагировала. Поезд в туннеле остановили и он не мог подойти к станции. Девушка вылезла только тогда, когда машинист не выдержал и начал медленное движение состава в её сторону.
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