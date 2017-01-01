ЧП на станции метро Крылатская в Москве

Автор: Ruzik89 Дата публикации: 00:32

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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210682

Около 11 часов вечера на станции метро Крылатская девушка спустилась на рельсы и села курить. Сотрудники полиции и пассажиры уговаривали её подняться на верх, но на просьбы окружающих она не реагировала. Поезд в туннеле остановили и он не мог подойти к станции. Девушка вылезла только тогда, когда машинист не выдержал и начал медленное движение состава в её сторону.