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ЧП на станции метро Крылатская в Москве

Автор:
Ruzik89
Дата публикации:
00:32
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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!


Около 11 часов вечера на станции метро Крылатская девушка спустилась на рельсы и села курить. Сотрудники полиции и пассажиры уговаривали её подняться на верх, но на просьбы окружающих она не реагировала. Поезд в туннеле остановили и он не мог подойти к станции. Девушка вылезла только тогда, когда машинист не выдержал и начал медленное движение состава в её сторону.
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