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Пешеход пострадал в Серпухове на пешеходном переходе (камера наблюдения)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
02:29
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Трудно придумать разумное объяснение действиям автолюбителя на ВАЗе в подмосковном Серпухове. Он остановился у пешеходного перехода на улице Химиков и поморгал фарами пропуская пешеходов, но как только пенсионерка оказалась в центре перехода он резко ускорился и, не смотря на её крики, врезался в неё и сбил. Пострадавшая госпитализирована бригадой СМП, она жива, но о её состоянии пока нет дополнительной информации.

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