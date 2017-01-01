"Колонна" гусениц проползла по улице Александровского

Автор: Velitkevich1988 Дата публикации: 10:15

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210687

Картину не для слабонервных увидел житель Томской области, идя утром на работу. В селе Александровском по дороге ползла гигантская "гусеница" - длиной около метра. Которая сама состояла из сотен личинок. Видимо, таким образом маленькие насекомые мигрировали на новые территории, предполагает автор этих кадров.