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"Колонна" гусениц проползла по улице Александровского

Автор:
Velitkevich1988
Дата публикации:
10:15
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Картину не для слабонервных увидел житель Томской области, идя утром на работу. В селе Александровском по дороге ползла гигантская "гусеница" - длиной около метра. Которая сама состояла из сотен личинок. Видимо, таким образом маленькие насекомые мигрировали на новые территории, предполагает автор этих кадров.
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