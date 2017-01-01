"Колонна" гусениц проползла по улице Александровского
- Автор:
- Velitkevich1988
- Дата публикации:
- 10:15
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- 49
Картину не для слабонервных увидел житель Томской области, идя утром на работу. В селе Александровском по дороге ползла гигантская "гусеница" - длиной около метра. Которая сама состояла из сотен личинок. Видимо, таким образом маленькие насекомые мигрировали на новые территории, предполагает автор этих кадров.
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