Страшные лесные пожары вспыхнули вблизи Афин
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:46
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- 30
Видео: Facebook / Meteo Gr
Видео: Facebook / Σωτήρης Καρασας
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