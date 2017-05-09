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Страшные лесные пожары вспыхнули вблизи Афин

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:46
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Афины оказались в огненном кольце. В греческой столице объявлено чрезвычайное положение. Вокруг города бушуют лесные пожары. Они уничтожают леса, фермы, подходят вплотную к домам. Распространению огня способствует аномальная жара - до 40 градусов - и сильные порывы ветра, которые разносят языки пламени на новые и новые территории. По последним данным, в огне погибли 50 человек. Более 150 - пострадали от страшного пожара. Очевидцы делятся в сети кадрами национальной трагедии.
Видео: Facebook / Meteo Gr

Видео: Facebook / ‎Σωτήρης Καρασας
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