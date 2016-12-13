Вандалы "попались" за опустошением клумб в подмосковном Видном

Автор: ktokot Дата публикации: 12:55

176

176 2

176

176 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210689

Всё тайное когда-нибудь становится явным. Вот - очередное видеодоказательство из подмосковного города Видное. Жители ЖК "Зелёные аллеи" своими руками благоустраивали дворы своих домов. Однако со временем стали замечать, что результаты их трудов стали пропадать. Приподнять завесу тайны помогла камера наблюдения. Она запечатлела, как под покровом ночи неизвестные вырвали цветы и кустарники, заботливо посаженные местными жителями. "Теперь этих "героев" знают в лицо," - пишут горожане.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Жители ЖК "Зеленые Аллеи" своими силами покупают у украшают газоны вокруг своих домов. Но находятся вот такие люди, которые выдирают кусты цветов и уносят к себе домой, скорее всего, в частный сектор который находится поблизости. "Работают", не обращая внимания на проходящих мимо людей и проезжающие машины. На видео два часа ночи. Видео с камеры наблюдения, установленной у одного из жителей".