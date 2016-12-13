Вандалы "попались" за опустошением клумб в подмосковном Видном
- Автор:
- ktokot
- Дата публикации:
- 12:55
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- 176
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Жители ЖК "Зеленые Аллеи" своими силами покупают у украшают газоны вокруг своих домов. Но находятся вот такие люди, которые выдирают кусты цветов и уносят к себе домой, скорее всего, в частный сектор который находится поблизости. "Работают", не обращая внимания на проходящих мимо людей и проезжающие машины. На видео два часа ночи. Видео с камеры наблюдения, установленной у одного из жителей".
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20.07 18:38 | LaimeLaim
Комментарии (2)