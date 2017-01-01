Один человек пострадал в ДТП на Дербеневской набережной в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 13:25

132

132 0

Один человек госпитализирован после ДТП на юге Москвы. У дома 7 на Дербеневской набережной столкнулись два легковых автомобиля "Ауди" и "Тойотп". После столкновения автомобиот "Ауди" вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованный автомобиль "Субару". На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и две бригады скорой помощи. Одного из пострадавших госпитализировали.