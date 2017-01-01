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Один человек пострадал в ДТП на Дербеневской набережной в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:25
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Один человек госпитализирован после ДТП на юге Москвы. У дома 7 на Дербеневской набережной столкнулись два легковых автомобиля "Ауди" и "Тойотп". После столкновения автомобиот "Ауди" вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованный автомобиль "Субару". На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и две бригады скорой помощи. Одного из пострадавших госпитализировали.

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