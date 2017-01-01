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Ремонт проходит в подуличном северном вестибюле станции "Волжская" столичного метро

Автор:
pavel2033
Дата публикации:
19:43
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Ремонтные работы проходят в подуличном северном вестибюле станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метро. Рабочим предстоит установить навес над вестибюлем, отремонтировать лестничный сход. Также будет обновлено настенное и асфальтовое покрытие. Все работы в подуличном вестибюле станции "Волжская" планируют завершить в середине сентября 2018 года.

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