Разбитая дорожное покрытие лежит на дороге Тамбов-Орел (Р-119) в районе Липецка
- Автор:
- Sergio171
- Дата публикации:
- 24.07 22:31
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На трассе Р-119 Тамбов-Орел в районе пересечения с Елецким шоссе в городе Липецке на мосту лежит разбитое дорожное покрытие. Мост был капитально отремонтирован в 2016 году, но асфальтное покрытие продержалось после ремонта пару месяцев. До настоящего времени ремонтом никто не занялся. Движение по данному мосту затруднено, из-за большого трафика огромные пробки.
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