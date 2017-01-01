Разбитая дорожное покрытие лежит на дороге Тамбов-Орел (Р-119) в районе Липецка

Автор: Sergio171 Дата публикации: 24.07 22:31

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На трассе Р-119 Тамбов-Орел в районе пересечения с Елецким шоссе в городе Липецке на мосту лежит разбитое дорожное покрытие. Мост был капитально отремонтирован в 2016 году, но асфальтное покрытие продержалось после ремонта пару месяцев. До настоящего времени ремонтом никто не занялся. Движение по данному мосту затруднено, из-за большого трафика огромные пробки.