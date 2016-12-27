Станцию метро «Фонвизинская» украсили 3D-панно с героями комедии «Недоросль»
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 24.07 22:21
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На станции «Фонвизинская» Московского метрополитена появились 3D-изображения героев из знаменитой комедии «Недоросль» писателя Дениса Ивановича Фонвизина. На колоннах изображены герои: госпожа Простакова, её сын Митрофан и другие герои. Усилили 3D-эффект светильники, которые подсвечивают стереокартинки. Пассажиры с интересом останавливаются и рассматривают панно.
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