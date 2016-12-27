s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Станцию метро «Фонвизинская» украсили 3D-панно с героями комедии «Недоросль»

Станцию метро «Фонвизинская» украсили 3D-панно с героями комедии «Недоросль»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
24.07 22:21
  • 15
  • 0

На станции «Фонвизинская» Московского метрополитена появились 3D-изображения героев из знаменитой комедии «Недоросль» писателя Дениса Ивановича Фонвизина. На колоннах изображены герои: госпожа Простакова, её сын Митрофан и другие герои. Усилили 3D-эффект светильники, которые подсвечивают стереокартинки. Пассажиры с интересом останавливаются и рассматривают панно.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
24.07 23:43 | Uwis
Первый московский фестиваль «Букинист» проходит на Новом Арбате
34 1
24.07 00:47 | Uwis
Витраж павильона "Украина" отреставрировали
119 0
24.07 00:32 | Ruzik89
Девушка села на рельсы и закурила на станции метро "Крылатское" в Москве
191 0
27.12.2016 20:45 | Max_019
Новый вестибюль станции "Фонвизинская" готовится принять пассажиров