Традиционный Фестиваль цветов стартует 25 июля в самом центре Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 24.07 22:27

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С 25 июля и до конца лета ГУМ украсят 370 000 цветов 17 видов: герань, тагетес, петуния, сальвия и другие растения украсят историческое здание универмага внутри и снаружи.. В день открытия, уже по традиции, в роли садовников выступят актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены и другие известные друзья ГУМа.