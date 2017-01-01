Традиционный Фестиваль цветов стартует 25 июля в самом центре Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 24.07 22:27
-
- 16
С 25 июля и до конца лета ГУМ украсят 370 000 цветов 17 видов: герань, тагетес, петуния, сальвия и другие растения украсят историческое здание универмага внутри и снаружи.. В день открытия, уже по традиции, в роли садовников выступят актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены и другие известные друзья ГУМа.
- 16
Ещё
31
24.07 00:05 | tim777
4
17.07 18:02 | LaimeLaim
Комментарии (0)