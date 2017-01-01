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Традиционный Фестиваль цветов стартует 25 июля в самом центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
24.07 22:27
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С 25 июля и до конца лета ГУМ украсят 370 000 цветов 17 видов: герань, тагетес, петуния, сальвия и другие растения украсят историческое здание универмага внутри и снаружи.. В день открытия, уже по традиции, в роли садовников выступят актеры, телеведущие, музыканты, спортсмены и другие известные друзья ГУМа.

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