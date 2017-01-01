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Первый московский фестиваль «Букинист» проходит на Новом Арбате

Автор:
Uwis
Дата публикации:
24.07 23:43
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В программе фестиваля, который продлится до 20 октября, продажа, скупка и обмен книгами, выставки, встречи с известными писателями, открытые литературные чтения, мастер-классы.
Четыре площадки фестиваля, на которых расположено 30 торговых точек, целых три месяца будут радовать любителей книг на Новом Арбате.
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