Первый московский фестиваль «Букинист» проходит на Новом Арбате

Автор: Uwis Дата публикации: 24.07 23:43

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210714

В программе фестиваля, который продлится до 20 октября, продажа, скупка и обмен книгами, выставки, встречи с известными писателями, открытые литературные чтения, мастер-классы.Четыре площадки фестиваля, на которых расположено 30 торговых точек, целых три месяца будут радовать любителей книг на Новом Арбате.