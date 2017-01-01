Первый московский фестиваль «Букинист» проходит на Новом Арбате
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 24.07 23:43
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Четыре площадки фестиваля, на которых расположено 30 торговых точек, целых три месяца будут радовать любителей книг на Новом Арбате.
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