Загородные избирательные участки Москвы в виде временных сооружений уже устанавливают рядом с крупными пригородными станциями и ТПУ

Автор: Uwis Дата публикации: 24.07 23:56

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3 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210715

В Единый день голосования, 9 сентября, состоятся выборы мэра Москвы. Это первые выборы главы города, где будет действовать экстерриториальный принцип голосования – жителям столицы не надо будет специально уезжать в Москву со своих дач, чтобы проголосовать, для них уже устанавливают избирательные участки за пределами города.Нововведение будет особенно удобно для пожилых москвичей, которые весь дачный сезон проводят вне города и многим из них физически тяжело добираться до Москвы. Речь идёт о сотнях тысяч избирателей, которые теперь смогут комфортно проголосовать, не возвращаясь в Москву..