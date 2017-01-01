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Загородные избирательные участки Москвы в виде временных сооружений уже устанавливают рядом с крупными пригородными станциями и ТПУ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
24.07 23:56
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В Единый день голосования, 9 сентября, состоятся выборы мэра Москвы. Это первые выборы главы города, где будет действовать экстерриториальный принцип голосования – жителям столицы не надо будет специально уезжать в Москву со своих дач, чтобы проголосовать, для них уже устанавливают избирательные участки за пределами города.
Нововведение будет особенно удобно для пожилых москвичей, которые весь дачный сезон проводят вне города и многим из них физически тяжело добираться до Москвы. Речь идёт о сотнях тысяч избирателей, которые теперь смогут комфортно проголосовать, не возвращаясь в Москву..
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