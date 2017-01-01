Загородные избирательные участки Москвы в виде временных сооружений уже устанавливают рядом с крупными пригородными станциями и ТПУ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 24.07 23:56
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Нововведение будет особенно удобно для пожилых москвичей, которые весь дачный сезон проводят вне города и многим из них физически тяжело добираться до Москвы. Речь идёт о сотнях тысяч избирателей, которые теперь смогут комфортно проголосовать, не возвращаясь в Москву..
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