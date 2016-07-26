Человека ударило током в трансформаторной будке в Подмосковье

Автор: ktokot Дата публикации: 10:56

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ЧП произошло в подмосковном городе Видное. Сегодня утром жители ЖК "Зелёные Аллеи" услышали во дворе дома №2 громкие крики. Оказалось, что в трансформаторной подстанции мужчину ударило током. На записи видно, что очевидцы поспешили к нему на помощь. В каком состоянии находится пострадавший на данный момент - неизвестно.