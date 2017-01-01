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Тысячи цветов украсили центр столицы в рамках ежегодного фестиваля

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:54
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В центре столицы у ГУМа открылся ежегодный фестиваль цветов. Огромные клумбы и цветники с различными цветками украсили Красную площадь и Никольскую улицу. В рамках фестиваля историческое здание внутри и снаружи украсили составленные из живых цветов яркие ромбы и замысловатые узоры: вдоль линий ГУМа расцвели ковры из живых цветов, а фасад от первого до третьего этажа украсят кашпо с петуньями.

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