В Коврове кладут асфальт во время дождя
- Автор:
- Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:28
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- 24
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Сегодня они проводили асфальтировку в дождь. Может быть, так и продолжали, но под прицелом всего лишь одной камеры, видимо, постеснялись. Боятся публичности. За несколько дней до этого укладывали первую полосу на плохо очищенную от песка поверхность выравнивающего слоя - если сделать вырубку, особенно это будет заметно у края дороги. У меня всего один вопрос: зная, что скоро пойдет дождь, почему контролер от заказчика, администрации города, отсутствовал и вовремя не отметил нарушение? Зарплатой поделится или как?".
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24.07 00:07 | LaimeLaim
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23.07 14:57 | Oledgik1970
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