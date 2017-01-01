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В Коврове кладут асфальт во время дождя

Автор:
Дмитрий
Дата публикации:
14:28
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Непогода не помешала стелить новый асфальт дорожникам из Владимирской области. Эти кадры из города Коврова. С неба шёл дождь, покрытие, как видно на записи, от осадков стало мокрым, местами появлялись небольшие лужицы. Но рабочие продолжали укладывать полотно. А в ответ на вопросы возмущенных работами под дождём очевидцев - соблюдаются ли технологии процесса - кивали головой.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Сегодня они проводили асфальтировку в дождь. Может быть, так и продолжали, но под прицелом всего лишь одной камеры, видимо, постеснялись. Боятся публичности. За несколько дней до этого укладывали первую полосу на плохо очищенную от песка поверхность выравнивающего слоя - если сделать вырубку, особенно это будет заметно у края дороги. У меня всего один вопрос: зная, что скоро пойдет дождь, почему контролер от заказчика, администрации города, отсутствовал и вовремя не отметил нарушение? Зарплатой поделится или как?".

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