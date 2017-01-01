Пожары превратили греческий Мати в "город-призрак"
"Город-призрак" - так в сети стали называть греческий Мати. Курортный посёлок пережил сильнейшие лесные пожары. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры последствий разгула стихии. Местные жители пишут
, что всё сгорело дотла. На улицах повсюду видны обугленные деревья и кустарники. Разрушены дома. От машин остались груды испепелённого металлолома. По последним данным, лесные пожары в Греции унесли жизни около 80 человек. Пострадавших - около 200. Видео: Twitter / V KritsieВидео: Twitter / V KritsieВидео: Twitter / Venetia Rainey
Фото: Twitter / Katers Douk
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