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Пожары превратили греческий Мати в "город-призрак"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:23
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"Город-призрак" - так в сети стали называть греческий Мати. Курортный посёлок пережил сильнейшие лесные пожары. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры последствий разгула стихии. Местные жители пишут, что всё сгорело дотла. На улицах повсюду видны обугленные деревья и кустарники. Разрушены дома. От машин остались груды испепелённого металлолома. По последним данным, лесные пожары в Греции унесли жизни около 80 человек. Пострадавших - около 200.
Видео: Twitter / V Kritsie

Видео: Twitter / V Kritsie

Видео: Twitter / Venetia Rainey

Фото: Twitter / Katers Douk

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