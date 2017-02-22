Спасатели разбирают завалы после страшных пожаров в Греции
Лесные пожары в Греции переросли в масштабную трагедию. Десятки человек погибли в курортном посёлке Мати. Больше сотни пострадали. Люди оказались в огненной ловушке, и многим не удалось спастись. Теперь Мати называют "городом-призраком". Повсюду обугленные деревья и кустарники, разрушенные дома, испепелённые автомобили. Спасатели начали работы по разбору завалов. А пожарные и полицейские, по словам очевидцев
, все еще ходят от дома к дому в поисках пропавших людей. Видео: Twitter / kristina pešićВидео: Twitter / Giorgos ChristidesВидео: Twitter / kristina pešić
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