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Стая косаток напала на молодого кита в Охотском море

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:56
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Настоящий триллер развернулся в Охотском море, у берегов Магаданской области. Как сообщается, на молодого кита напала стая касаток. Хищники выгнали животное на мель и стали атаковать его. Кит отбивался хвостом. Касатки то отходили, то наступали снова. Женщина на берегу стала кидать в них камнями, чтобы помочь загнанной в ловушку жертве. А вот автора этих кадров все происходящее почему-то веселило. Удалось ли киту спастись - не известно.
Видео: YouTube / vesma today

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