Стая косаток напала на молодого кита в Охотском море
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:56
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- 28
Видео: YouTube / vesma today
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