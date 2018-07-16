Змею обнаружили во дворе жилого дома на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 16:00

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Очередную змею обнаружили во дворовой территории Москвы. В центр приема экстренных вызовов поступило сообщение от граждан, которые сообщили, что во дворе жилого дома на юге столицы по адресу: ул. Красного Маяка, д. 13А, к. 5, у входа в подъезд ползает змея. К месту вызова прибыл отряд спасателей. До приезда сотрудников "Пожарно-спасательного отряда" г. Москвы очевидцы убили змею камнем. Спасатели отнесли змею лесной массив и осмотрели двор на наличие возможного змеинного гнезда. Угрозы для людей нет, предположительно змеей являлся уж.