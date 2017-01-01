Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 17:22
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- 28
Два человека пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы. В районе Южное Бутово на пересечении улицы Поляны с Веневской столкнулись легковой автомобиль "Киа" и грузовик "Хендай". В результате аварии травмы получили два человека, одну из пострадавших женщин с места ДТП в больницу эвакуировал медицинский вертолет "Московского авиационного центра". Все обстоятельства аварии выясняются.
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