Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 17:22

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Два человека пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы. В районе Южное Бутово на пересечении улицы Поляны с Веневской столкнулись легковой автомобиль "Киа" и грузовик "Хендай". В результате аварии травмы получили два человека, одну из пострадавших женщин с места ДТП в больницу эвакуировал медицинский вертолет "Московского авиационного центра". Все обстоятельства аварии выясняются.