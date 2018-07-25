Торговый центр на юге Москвы эвакуирован из-за задымления

Автор: denis947 Дата публикации: 20:04

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Несколько сотен человек были эвакуированы из четырехэтажного торгового центра в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. В службу "112" поступило сообщение о том, что в торговом центре "W" по адресу: ул. Бирюлевская, д. 51 произошло задымление в коридоре. Из-за этого из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей, численностью около 300 человек. К месту вызова оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Здание проверяется, к моменту прибытия задымления в помещениях не обнаружено.