Торговый центр на юге Москвы эвакуирован из-за задымления
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 20:04
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Несколько сотен человек были эвакуированы из четырехэтажного торгового центра в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. В службу "112" поступило сообщение о том, что в торговом центре "W" по адресу: ул. Бирюлевская, д. 51 произошло задымление в коридоре. Из-за этого из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей, численностью около 300 человек. К месту вызова оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Здание проверяется, к моменту прибытия задымления в помещениях не обнаружено.
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