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Торговый центр на юге Москвы эвакуирован из-за задымления

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:04
  • 67
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Несколько сотен человек были эвакуированы из четырехэтажного торгового центра в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы. В службу "112" поступило сообщение о том, что в торговом центре "W" по адресу: ул. Бирюлевская, д. 51 произошло задымление в коридоре. Из-за этого из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей, численностью около 300 человек. К месту вызова оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Здание проверяется, к моменту прибытия задымления в помещениях не обнаружено.

  • 67
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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    21:10
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:00 https://www.mskagency.ru/materials/2802540 25.07.18. Ссылка на портал добавлена.
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