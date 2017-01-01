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Разметка в виде "вафельницы" для приоритета общественного транспорта на улицах Москвы признана успешной

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:59
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В столице эксперимент с дорожной разметкой в виде "вафельница" признали удачным. В городе на многих проблемных перекрёстках после ремонта дорожного полотна начертили такую разметку. Правда, дорожные службы решили не ограничиваться стандартным квадратом на перекрёстках. На северо-востоке столицы такой тип разметки был замечен в местах, где могут быть затруднения в движении общественного транспорта. Особенно это касается мест, где автобусы вынуждены совершать поворот. Для того, чтобы водители автомобилей не создавали помех в движении транспорта - на поворотах также начертили разметку типа "вафельница". Водителям запрещено выезжать на такой участок, если впереди образовался затор. За соблюдением этого правила следит камера. Если водитель остановится в пределах такой разметки - ему пришлют штраф.

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