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26 и 27 июля в "Аптекарском огороде" состоится Первая выставка лилейников

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:59
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26 и 27 июля в "Аптекарском огороде" состоится Первая выставка лилейников, или красодневов, на которой будут представлены все группы лилейников – изысканные UFO и экзотические спайдеры, с простыми цветками и махровые, однотонные и с затейливыми рисунками, высокие и низкорослые, с крупными цветами и миниатюрные. Новички откроют для себя удивительный мир лилейников с его захватывающим разнообразием форм и окрасок, а любители со стажем смогут по достоинству оценить новинки американской селекции. Экспонатами выставки станут лучшие лилейники, в полной мере показавшие свои садовые качества в Подмосковье. 27 июля в 20.00 состоится раздача цветов посетителям сада.

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