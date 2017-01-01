На севере столицы открылись три новых пункта велопроката

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В районах Восточное Дегунино и Бескудниково появились пункты городского велопроката. Выбор мест установки определили сами жители районов голосованием после встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В Бескудниково взять напрокат велосипед можно по адресу Бескудниковский бульвар, 29 и 40. В районе Восточное Дегунино стоянка велосипедов расположилась на ул. 800-летия Москвы д. 11 корп. 1. На Бескудниковском бульваре у дома 40 стоянка была абсолютно пустая - такая популярность у жителей к данному виду передвижения по району.