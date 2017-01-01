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Общительно-голодный лебедь требовал еду у посетителей парка Горького в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:02
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Общительно-голодный лебедь в парке Горького требовал еду у посетителей парка. Дети и взрослые пришли посмотреть на красивых белых лебедей. Одна из птиц охотно позировала и очень требовательно просила вкусняшку. Собравшимся хотелось более близкого общения со столь красивой птицей и они кормили ее капустными листами.

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