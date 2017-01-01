Утиные истории из парка Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 23:02

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Утиные страсти разгорелись на Большом Голицынском пруду. В этот сезон очень много появилось малышей нырков (хохлатая чернеть). Совсем маленькие и уже подросшие утята отбиваются от своих семейств и тогда разгораются страсти. Маленький совсем нырок потерялся и решил "прибиться" к соседям, сначала его ущипнула взрослая кряква, потом отогнала похожая на маму утка, а потом и совсем прогнал чужой утенок, маленький малыш пищал и искал своих братьев в большом пруду.