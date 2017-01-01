В подмосковного Ступино на пешеходной зоне отсутствуют сливные решетки

Автор: StuPPvir Дата публикации: 23:10

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В подмосковном городе Ступино неизвестные металлисты выломали сливные решетки возле итальянского фонтана в центральной части города Ступино на улице Проспект Победы. На момент съёмок опасные отверстия не были ничем огорожены. Возле этого фонтана любят прогуливаться жители с маленькими детьми, которые рискуют провалиться в глубокие отверстия и получить травмы. Любители металла к сожалению не задумываются о последствиях к которым могут привести их поступки в погоне за наживой.