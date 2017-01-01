Благоустроенный Бескудниковский бульвар открыли на севере столицы

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На севере столицы благоустроили Бескудниковский бульвар. На бульваре обустроили пять спортплощадок с резиновым покрытием, где можно играть в баскетбол и волейбол, сделали скейт-парк. Не забыли и про тех, у кого есть домашние животные - соорудили площадку для тренировки четвероногих друзей. Вдоль всего бульвара протянулась велодорожка длиной 3 км в обе стороны и удобная пешеходная дорожка из брусчатки. Жителям очень нравится благоустроенный бульвар - гуляют целыми семьями.