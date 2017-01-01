Психологи МЧС оказали помощь девушке, попытавшейся совершить суицид, в хостеле на Люблинской улице в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 23:29
-
- 10
Вечером 25 июля на пульт дежурного поступил вызов о попытке суицида в одной из комнат в хостеле на Люблинсклой улице. Незамедлительно к месту происшествия прибыли спасатели, полиция и психологи. Благодаря профессиональным действиям психологов МЧС, человека привели в чувства.
- 10
Ещё
229
23.07 14:45 | alextsaryev99
104
12.07 11:43 | denis947
Комментарии (0)