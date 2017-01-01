Психологи МЧС оказали помощь девушке, попытавшейся совершить суицид, в хостеле на Люблинской улице в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 23:29

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Вечером 25 июля на пульт дежурного поступил вызов о попытке суицида в одной из комнат в хостеле на Люблинсклой улице. Незамедлительно к месту происшествия прибыли спасатели, полиция и психологи. Благодаря профессиональным действиям психологов МЧС, человека привели в чувства.