Концерт "Россия в моем сердце" пройдет 28 июля на Манежной площади в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:09
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На мероприятие приглашены победители и призеры зимних Олимпийских Игр-2018, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также футболисты российской футбольной сборной.
Для российских спортсменов споют звезды современной эстрады – Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, Олег Газманов, Дима Билан и другие.
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