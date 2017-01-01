Концерт "Россия в моем сердце" пройдет 28 июля на Манежной площади в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 00:09

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210753

В центре столицы, на Манежной площади, 28 июля состоится грандиозный праздничный концерт "Россия в моем сердце". Мероприятие посвящено спортивным победам в 2018 году.На мероприятие приглашены победители и призеры зимних Олимпийских Игр-2018, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также футболисты российской футбольной сборной.Для российских спортсменов споют звезды современной эстрады – Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, Олег Газманов, Дима Билан и другие.