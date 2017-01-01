Неисправный стрелочный перевод стал причиной задержки трамваев на юге Москвы

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На юге Москвы на некоторое время было остановлено движение трамваев. Причиной этого послужил неисправный стрелочный перевод, расположенный перед круговым движением трамваев на Варшавском шоссе, напротив дома № 1. На место прибыла аварийная бригада Мосгортранс. Движение трамваев было восстановлено только в течение некоторого времени, но осуществлялось в ограниченном режиме.