Неисправный стрелочный перевод стал причиной задержки трамваев на юге Москвы
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
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На юге Москвы на некоторое время было остановлено движение трамваев. Причиной этого послужил неисправный стрелочный перевод, расположенный перед круговым движением трамваев на Варшавском шоссе, напротив дома № 1. На место прибыла аварийная бригада Мосгортранс. Движение трамваев было восстановлено только в течение некоторого времени, но осуществлялось в ограниченном режиме.
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