В Саратовской области горит свалка
- Автор:
- Kerala
- Дата публикации:
- 09:55
-
- 24
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"В Новоузенске снова горит городская свалка. Нелепая случайность? Или все таки чей-то злой умысел, в погоне за столь драгоценным свободным местом? Раздельный сбор? Переработка отходов? Нет, не слышали! Сжигание мусора, загрязнение окружающей среды, риск разрастания пожара - при отсутствии дождя и при наличии суховеев - это, похоже, самый прогрессивный способ переработки мусора, известный в Саратовской области!".
- 24
Комментарии (0)