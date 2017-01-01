В Саратовской области горит свалка

Автор: Kerala Дата публикации: 09:55

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210756

Огромное облако дыма поднимается в небо в городе Новоузенске, что в Саратовской области. По словам местных жителей, здесь вновь горит городская свалка. По мнению горожан, возгорание произошло из-за поджога.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"В Новоузенске снова горит городская свалка. Нелепая случайность? Или все таки чей-то злой умысел, в погоне за столь драгоценным свободным местом? Раздельный сбор? Переработка отходов? Нет, не слышали! Сжигание мусора, загрязнение окружающей среды, риск разрастания пожара - при отсутствии дождя и при наличии суховеев - это, похоже, самый прогрессивный способ переработки мусора, известный в Саратовской области!".