s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Саратовской области горит свалка

В Саратовской области горит свалка

Автор:
Kerala
Дата публикации:
09:55
  • 24
  • 0

Огромное облако дыма поднимается в небо в городе Новоузенске, что в Саратовской области. По словам местных жителей, здесь вновь горит городская свалка. По мнению горожан, возгорание произошло из-за поджога.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"В Новоузенске снова горит городская свалка. Нелепая случайность? Или все таки чей-то злой умысел, в погоне за столь драгоценным свободным местом? Раздельный сбор? Переработка отходов? Нет, не слышали! Сжигание мусора, загрязнение окружающей среды, риск разрастания пожара - при отсутствии дождя и при наличии суховеев - это, похоже, самый прогрессивный способ переработки мусора, известный в Саратовской области!".



  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

36 0
11:11 | aachernoskutoff
В Перми горит производственная база
62 1
08:58 | Olegich87
Разрушительная пылевая буря прошла в Томской области
65 0
21.07 19:00 | Вася Лебедев
В Марий Эл начались работы по ликвидации стихийных свалок мусора
167 1
19.06 09:42 | oksa.adv
В Саратовской области разваливается старый деревянный мост