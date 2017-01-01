Тропический шторм обрушился на Геленджик

Автор: Ilamo Дата публикации: 11:31

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210757

Тропический шторм обрушился на курортный Геленджик. Гром, по словам очевидцев, гремел с такой силой, что тряслись окна. А порывы ветра оказались настолько мощными, что полиэтиленовые пакеты летали выше домов. Лил дождь. Осадки сопровождались яркими вспышками молний. Они сверкали каждые две секунды, рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.