Тропический шторм обрушился на Геленджик
- Автор:
- Ilamo
- Дата публикации:
- 11:31
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- 12
.Тропический шторм обрушился на курортный Геленджик. Гром, по словам очевидцев, гремел с такой силой, что тряслись окна. А порывы ветра оказались настолько мощными, что полиэтиленовые пакеты летали выше домов. Лил дождь. Осадки сопровождались яркими вспышками молний. Они сверкали каждые две секунды, рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.
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