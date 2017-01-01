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Братск задыхается из-за опустившегося на город смога

Автор:
Andrey38rus
Дата публикации:
11:22
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Братск задыхается. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, на город опустилась серая дымка. Видимость не превышает одного километра. На улицах просто нечем дышать. Что стало причиной появления смога - для местных жителей загадка. "По местным новостям утверждают, что в Братске и Братском районе ничего не горит," - добавляет мобильный репортёр.

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