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Городские службы столицы приводят в порядок ограждения набережной реки Яузы

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:00
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Городские службы столицы приводят в порядок ограждения набережной реки Яузы. Специалисты ГБУ "Гормост" проводят пескоструйные работы по очистке перильных ограждений с последующим нанесением грунтовки на поверхность. Такой метод выполнения работ позволяет удалять разного рода загрязнения и привести конструкции в порядок. В течение нескольких дней силами трех бригад ограждения приведут в порядок на 8 километрах набережной реки Яузы.

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Комментарии (1)

  • tim777
    15:13
    Точнее не нескольких дней, а недель. Они уже три недели там ковыряются.
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