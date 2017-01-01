Городские службы столицы приводят в порядок ограждения набережной реки Яузы

Автор: denis947 Дата публикации: 15:00

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Городские службы столицы приводят в порядок ограждения набережной реки Яузы. Специалисты ГБУ "Гормост" проводят пескоструйные работы по очистке перильных ограждений с последующим нанесением грунтовки на поверхность. Такой метод выполнения работ позволяет удалять разного рода загрязнения и привести конструкции в порядок. В течение нескольких дней силами трех бригад ограждения приведут в порядок на 8 километрах набережной реки Яузы.