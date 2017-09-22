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Житель Тюмени ползком взбирается по лестнице в одном из офисов города

Автор:
andrey73f12
Дата публикации:
15:37
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"Недоступная доступность". Так комментирует эти кадры автор, житель Тюмени, который стал очевидцем того, как парализованный инвалид поднимается по лестнице в одном из офисов города. По словам автора ролика, пандуса или подъёмника в этом здании нет. А кнопка вызова помощи - не работала. Поэтому мужчине пришлось взбираться по лестнице буквально ползком.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Парализованный инвалид пришел в расчетный центр ДОМ.РУ, кнопка вызова помощи не работает, пришлось самому спускаться в подвальное помещение. А вот как он поднимался - видно на видео. Дом. РУ находится в данном помещении с 2012 года, и они за это время не могут сделать пандус для инвалидов".

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