Житель Тюмени ползком взбирается по лестнице в одном из офисов города
- Автор:
- andrey73f12
- Дата публикации:
- 15:37
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- 27
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Парализованный инвалид пришел в расчетный центр ДОМ.РУ, кнопка вызова помощи не работает, пришлось самому спускаться в подвальное помещение. А вот как он поднимался - видно на видео. Дом. РУ находится в данном помещении с 2012 года, и они за это время не могут сделать пандус для инвалидов".
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