Житель Тюмени ползком взбирается по лестнице в одном из офисов города

Автор: andrey73f12 Дата публикации: 15:37

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/210769

"Недоступная доступность". Так комментирует эти кадры автор, житель Тюмени, который стал очевидцем того, как парализованный инвалид поднимается по лестнице в одном из офисов города. По словам автора ролика, пандуса или подъёмника в этом здании нет. А кнопка вызова помощи - не работала. Поэтому мужчине пришлось взбираться по лестнице буквально ползком.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Парализованный инвалид пришел в расчетный центр ДОМ.РУ, кнопка вызова помощи не работает, пришлось самому спускаться в подвальное помещение. А вот как он поднимался - видно на видео. Дом. РУ находится в данном помещении с 2012 года, и они за это время не могут сделать пандус для инвалидов".