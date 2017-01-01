На Ленинградском проспекте на севере Москвы перевернулся грузовик с песком
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 16:29
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Около 14 часов на развороте в сторону центра, напротив дома 77/2 по Ленинградскому проспекту перевернулся грузовик, гружённый песком. Со слов сотрудника ДПС, возможно его подрезал другой автомобиль, который с места ДТП скрылся. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, ЦОДД, владельцы организации, которой принадлежит самосвал. В течении часа разгрузили, поставили на колёса и снова начали загружать песок обратно. Никто не пострадал. На месте происшествия образовалось затруднение для проезда транспорта. Причины ДТП устанавливаются.
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