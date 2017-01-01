Улицы Старого Оскола ушли под воду после обильных ливней

Автор: Николай Черных Дата публикации: 17:46

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24 июля МЧС России в Белгородской области и в Старом Осколе было объявлено очередное штормовое предупреждение. Начавшийся дождь в течение считанных минут затопил остановку общественного транспорта "Дом связи". Бордюры ушли под воду. Несущиеся потоки воды с автополотна и тротуара слились воедино. Люди ожидавшие автобус, вынуждены были с ногами забраться на лавочку. Прибывала не только вода, но и другие пассажиры, выходившие на этой остановке. Все надеялись переждать стихию. Какой там! В какой то момент раздался треск: две средние продольные доски-рейки в конструкции лавочки зашатались. Вступив в образовавшийся проём, можно было запросто попасть в капкан и получить серьёзную травму. Зажатая ступня в полутемноте грозила падением на асфальт. Два человека, вышедшие на этой остановке надолго остались стоять по колено в воде, вес каждой из женщин, по их признанию, был больше 100 кг. Находящийся под крышей данной остановки магазин занимает половину территории остановочного комплекса, но так было не всегда. Точка по продаже фасту-фуда вытеснила размахом своей деятельности людей и скамейку. Скамейка частью выходит за пределы стеклянного навеса - от этого её бруски давно прогнили. Люди томились в водяной западне около 1 часа. Очевидно, что при изменении климата во всём мире автобусные остановки в России должны отвечать нормам безопасности граждан. Иначе трагедии на мокром месте не избежать. Ливень то - не последний.