Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:36
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- 21
В программу, показанную в эфире 25 июля, вошли кадры о том, как огромный айсберг приблизился к берегам Гренландии, кадры о том, как улицы затопило после сильных ливней во Вьетнаме, кадры о том, как касатки загнали кита к берегу в Магаданской области и кадры о том, как медведь забрёл в вахтовый посёлок в Красноярском крае.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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