Мор рыбы обнаружен в Москва-реке в районе Крылатского

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:57

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Много мёртвой рыбы всплыло на поверхность Москвы-реки в районе Суворовского парка на западе Москвы.