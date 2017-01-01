Фотовыставка "Легенды России. Бурятия" проходит на Арбате

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:57

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Фотовыставка под открытым небом "Легенды России. Бурятия" знакомит зрителя с природой, животным миром и традициями. Всего в экспозиции 50 работ.