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Фотовыставка "Легенды России. Бурятия" проходит на Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:57
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Фотовыставка под открытым небом "Легенды России. Бурятия" знакомит зрителя с природой, животным миром и традициями. Всего в экспозиции 50 работ.

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