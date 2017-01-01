Фотовыставка "Легенды России. Бурятия" проходит на Арбате
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:57
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- 9
Фотовыставка под открытым небом "Легенды России. Бурятия" знакомит зрителя с природой, животным миром и традициями. Всего в экспозиции 50 работ.
- 9
Фотовыставка под открытым небом "Легенды России. Бурятия" знакомит зрителя с природой, животным миром и традициями. Всего в экспозиции 50 работ.
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