s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Участок Филёвской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 28 и 29 июля

Участок Филёвской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 28 и 29 июля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
26.07 22:11
  • 24
  • 1

В столичном метрополитене 28 и 29 июля будет приостановлено движение поездов на участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филёвской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 30 июля в 5:30. В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филёвской линии до «Международной» или «Александровского сада». Руководство столичного метрополитена просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.
  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • pavel2033
    26.07 22:35
    АГН "Москва" в 22:30 https://www.mskagency.ru/materials/2802970 26.07.18
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
26.07 23:53 | Uwis
Репетиция спектакля «Waterlitz» театра Générik Vapeur на площади Промышленности ВДНХ
66 2
24.07 22:21 | Max_019
Станцию метро «Фонвизинская» украсили 3D-панно с героями комедии «Недоросль»
46 1
15.07 22:27 | Max_019
Режим работы станции метро «Ховрино» изменится с 16 июля до 16 октября
196 0
15.11.2017 09:55 | Max_019
Возле станции метро «Кунцевская» перекрыли участки двух улиц