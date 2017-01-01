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Труба упала на автомобили на трассе в Самарской области

Автор:
sergejj30
Дата публикации:
19:31
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В Самарской области недалеко от Красного Яра с грузового автомобиля на повороте свалилась металлическая труба, которая повредила несколько легковых машин.

Вот, что пишет сам мобильный репортер: "На подъезде к Самаре, в районе Красного Яра, неожиданно прилетела в нас труба, которая сорвалась с проезжающего "Камаза". Пострадало 3 машины. Первая ехала "Шкода", хорошо что он увернулся, у него повреждён задний порог и пробито заднее колесо. Вторая моя. Третья машина "Лада Приора", у неё пробит бампер и радиатор. Самое главное никто не пострадал."
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