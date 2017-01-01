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Грозовое облако висит над Ставрополем

Автор:
Zvr533
Дата публикации:
26.07 23:15
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Грозовое облако с непрерывными разрядами в течении 25-30 минут освещало окрестности Ставрополя.

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