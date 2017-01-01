Грозовое облако висит над Ставрополем
- Автор:
- Zvr533
- Дата публикации:
- 26.07 23:15
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- 22
Грозовое облако с непрерывными разрядами в течении 25-30 минут освещало окрестности Ставрополя.
- 22
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120
26.07 11:31 | Ilamo
Грозовое облако с непрерывными разрядами в течении 25-30 минут освещало окрестности Ставрополя.
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