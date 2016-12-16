Репетиция спектакля «Waterlitz» театра Générik Vapeur на площади Промышленности ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 26.07 23:53

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Уличный театр Générik Vapeur — это детище рок-певицы Кати Аврам и артиста и режиссера Пьера Бертело, созданное 35 лет назад. Это трафик артистов и техники, репертуарные спектакли и постановки на один день, созданные в урбанистических декорациях. Это необычное сочетание воздушного перформанса, видеоарта, различных типов конструкций, театрального и музыкального искусства. В труппе около 20 артистов, владеющих самыми разными творческими и механическими навыками.