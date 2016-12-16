Репетиция спектакля «Waterlitz» театра Générik Vapeur на площади Промышленности ВДНХ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 26.07 23:53
-
- 6
Уличный театр Générik Vapeur — это детище рок-певицы Кати Аврам и артиста и режиссера Пьера Бертело, созданное 35 лет назад. Это трафик артистов и техники, репертуарные спектакли и постановки на один день, созданные в урбанистических декорациях. Это необычное сочетание воздушного перформанса, видеоарта, различных типов конструкций, театрального и музыкального искусства. В труппе около 20 артистов, владеющих самыми разными творческими и механическими навыками.
- 6
Комментарии (0)