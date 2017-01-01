Обновленная детальная карта территории появилась на навигационных стойках ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 01:09

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Обновленная детальная карта территории появилась на навигационных стойках ВДНХ, которая поможет посетителям легко сориентироваться и найти нужные объекты. На ней уже указаны новые строящиеся объекты - ландшафтный парк, парк тематических аттракционов и др. Вся информация продублирована на английском и китайском языках.