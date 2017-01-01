s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обновленная детальная карта территории появилась на навигационных стойках ВДНХ

Обновленная детальная карта территории появилась на навигационных стойках ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:09
  • 20
  • 0

Обновленная детальная карта территории появилась на навигационных стойках ВДНХ, которая поможет посетителям легко сориентироваться и найти нужные объекты. На ней уже указаны новые строящиеся объекты - ландшафтный парк, парк тематических аттракционов и др. Вся информация продублирована на английском и китайском языках.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
26.07 23:53 | Uwis
Репетиция спектакля «Waterlitz» театра Générik Vapeur на площади Промышленности ВДНХ
55 0
26.07 14:15 | Uwis
Французы построили на ВДНХ 19-метровую фигуру человека Omni из морских контейнеров
38 1
24.07 00:47 | Uwis
Витраж павильона "Украина" отреставрировали
144 2
08.06 23:35 | LaimeLaim
В Московском метро появилась специальная навигация к ЧМ-2018