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4 человека погибли в огне после ДТП в Подмосковье

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
02:35
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Столкнулись многоосный самосвал "КамАЗ", "ГАЗель", "ВАЗ", "Ситроен" и "Шевроле". Самосвал двигался по трассе М5 в сторону области. В районе 26 километра трассы в сторону области образовался затор. Самосвал двигался на высокой скорости и его водитель не успел остановить тяжелую машину. В результате "КамАЗ" стал врезаться в попутные автомобили. Первым под удар попал "ВАЗ". Удар был настолько сильным, что кузов "ВАЗа" буквально разорвало на части, после чего машина моментально загорелась. Затем грузовик столкнулся с микроавтобусом "ГАЗель", который после аварии опрокинулся на бок. Далее "КамАЗ" протаранил "Ситроен" и "Шевроле", после чего остановился на встречной полосе.

В загоревшейся автомашине оказались зажаты 4 человека. По свидетельству участников ДТП, они просили о помощи. Пламя моментально охватило всю машину, очевидцы помочь пострадавшим уже ничем не смогли. За считанные секунды вся машина оказалась объята огнем. Все находившиеся в машине люди погибли. Никто из остальных участников аварии серьезно не пострадал. На место ДТП прибыли спасатели, пожарные, медики, сотрудники ГИБДД и следователи. Следователям предстоит разобраться в причинах ДТП. Рассматриваются две версии случившегося: отказ тормозной системы и сон водителя самосвала за рулем.

Движение в сторону Москвы и в сторону области оказалось заблокировано на несколько часов.
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