4 человека погибли в огне после ДТП в Подмосковье
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 02:35
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В загоревшейся автомашине оказались зажаты 4 человека. По свидетельству участников ДТП, они просили о помощи. Пламя моментально охватило всю машину, очевидцы помочь пострадавшим уже ничем не смогли. За считанные секунды вся машина оказалась объята огнем. Все находившиеся в машине люди погибли. Никто из остальных участников аварии серьезно не пострадал. На место ДТП прибыли спасатели, пожарные, медики, сотрудники ГИБДД и следователи. Следователям предстоит разобраться в причинах ДТП. Рассматриваются две версии случившегося: отказ тормозной системы и сон водителя самосвала за рулем.
Движение в сторону Москвы и в сторону области оказалось заблокировано на несколько часов.
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