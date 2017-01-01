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Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля каршеринга на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
03:34
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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На пересечении улиц Борисовские пруды и Алма-Атинской столкнулись четыре автомобиля. По одной из версий, произошло боковое столкновение между автомобилями прокатной службы "Мерседес" и "Джили Эмгранд". От удара автомобиль "Мерседес" отбросило в правый ряд. где он заехал на разделительный газон врезался в припаркованный грузовик, а затем в фургон "Мерседес", а автомобиль "Джили" развернуло поперёк проезжей части. В результате ДТП различные травмы получил водитель автомобиля "Джили". После осмотра бригадой врачей его госпитализировали в одну из больниц города. Причины ДТП установит группа разбора.

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